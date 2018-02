Mensch und Baum

Das Knuddeln von Bäumen ist nicht nur eine Marotte von Ökofreaks und Hippie’s!

Bestätigt wurde daß sich das Umarmen von Bäumen positiv auf die menschliche Gesundheit auswirkt. Die Popularität einen Baum zu umarmen begann in den 1980er Jahren in Japan. Die Theorie: Weil alles schwingt, beeinflussen verschiedene Schwingungen die biologischen Zusammenhänge. Wenn man einen Baum berührt, löst dieser durch sein unterschiedliches Schwingungsmuster eine Vielzahl von biologischen Vorgängen im Körper aus. Außerdem enthält die Rinde der Bäume sogenannte Terpene, die das menschliche Immunsystem stärken. Wer also einen Baum umarmt, atmet nicht nur diese Terpene ein sondern nimmt sie auch über seine Haut auf.

Das berichtet der Biologe und Bestseller-Autor Clemens G. Arvay in seinem Buch „Der Biophilia-Effekt – Heilung aus dem Wald“ mit Bezug auf Forschungsergebnisse der Nippon Medical School in Tokyo. Es ist also nicht verwunderlich das Anbieter für ein Wochendseminar mit Baum-Umarmung über 1000,00 € verlangen!

Wie schrieb schon Johann Wolfgang von Goethe:

„Wenn in Wäldern Baum an Bäumen,

Bruder sich mit Bruder nähret,

Sei das Wandern, sei das Träumen

Unverwehrt und ungestöret;

Doch, wo einzelne Gesellen

Zierlich miteinander streben,

Sich zum schönen Ganzen stellen,

Das ist Freude, das ist Leben.“

