Die Tage der Köhlbrandbrücke in Hamburg sind gezählt! Das 1974 errichtete Bauwerk ist zu niedrig und marode. Die größten Schiffe der Welt können die Brücke nicht mehr unterqueren um das – in Europa – modernste Containerterminal in Altenwerder zu erreichen. Ob eine neue Brücke oder ein Tunnel den Köhlbrand in Zukunft quert wird in wenigen Wochen entschieden.

Im Jahr 2017 betrug der Seegüterumschlag 136.5 Millionen Tonnen. 8,8 Millionen Standartcontainer wurden im Hamburger Hafen umgeschlagen.

