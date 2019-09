Blankenese

Liebe Freun*Innen der unkaputtbaren Rock- und Pop-Songs, hiermit möchten wir Euch zu unserem nächsten Gig im „Victoria Celtic Pub“ in Spandau einladen! Ihr wisst ja: Der charmanteste und freundlichste Pub ringsumher! VINTAGE TWO LET THE GOOD TIMES ROLL am SAMSTAG, den 16. November 2019 BEGINN 20:00 UHR RITTERSTRASSE 9-10 13597 BERLIN-SPANDAU TELEFON: 030 – 339 79 […]